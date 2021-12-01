Во всем мире ужесточают ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Новый штамм зафиксирован уже в двух десятках странах

Почти 263 миллиона случаев коронавируса уже выявили во всем мире. В Москве стабилизировать ситуацию с ковидом помогли, в том числе современные технологии. Развитие телемедицины, внедрение искусственного интеллекта, создание сети центров КТ... По использованию инноваций в борьбе с пандемией столица заняла первое место в Европе. Между тем, новый омикрон-штамм зафиксировали уже в двух десятках стран.

Эти туристы хотели посетить Столовую гору – визитную карточку Кейптауна, и тюрьму на острове Роббен, где сидел Нельсон Мандела. Но вместо экскурсии пассажиров океанского лайнера "Европа" ждет тестирование на омикрон-штамм коронавируса и немедленный вылет домой. Так Южно-Африканская республика встречает судно из Намибии. В ЮАР, как и во многих других странах, очень опасаются распространения нового штамма COVID-19.

Вирус стал заразнее. Кроме того, специалисты отмечают новые симптомы: в отличие от других штаммов, у заболевших не пропадают обоняние и вкус, но наблюдаются общая слабость, кашель, лихорадка и боль в конечностях. Омикрон проник уже в два десятка стран на разных континентах. Список пополнила Бразилия. Новую мутацию ковида диагностировали у двух человек, прибывших из ЮАР.

"Обнаружение новых случаев заболевания омикроном в Бразилии было лишь вопросом времени. Это, вероятно, произойдет в разных странах по всему миру", - говорит инфекционист Александр Наиме Барбоза.

Страны как полтора года назад спешно закрывают границы и вводят ограничения. Прибывающие в США должны будут проходить тест на ковид не более чем за сутки до посадки на рейс. Вне зависимости от вакцинации или страны вылета.

Европейские союзники и сами ужесточают антиковидные меры. Так в Греции ввели штраф 100 евро для людей старше 60, которые отказываются от вакцинации. Причем для каждого гражданина взыскание будет ежемесячным.

А в Португалии, чтобы сдержать новый всплеск заболеваемости, обязали носить маски во всех помещениях. При входе в рестораны, кинотеатры и отели необходимо предъявить паспорт вакцинации.

Эффективность мер, принятых в Москве, по достоинству оценили международные эксперты. Российская столица заняла первое место среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с ковидом. В мировом списке, его составило исследовательское агентство StartupBlink, Москва уступила лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Отмечено, что столице помогли почти 160 передовых решений. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Эта методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований. Другая инновация – облачная платформа, объединяющая пациентов, врачей, страховые компании, фармакологические производства. Также высоким результатам способствовали технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере логистики, дистанционной работы и онлайн-образования. Эксперты особо отметили, что в Москве сделали ставку сделали на профилактику ковида: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, и развивали возможности телемедицины.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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