Маршал Победы: 125 лет назад родился Георгий Жуков

В России проходят памятные мероприятия

Сегодня 125 лет со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова. В нашей стране проходят памятные мероприятия.

В Москве военнослужащие и юнармецы возложили венки к могиле Георгия Константиновича на мемориальном кладбище у Кремлёвской стены. Жуков - четырежды герой Советского Союза. И все крупнейшие битвы Великой Отечественной - Москва, Ленинград, Сталинград, Курская дуга, Берлин - связанны с его именем.

9 мая 1945 года именно он принимал участие в подписании акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. В народе Георгия Константиновича назвали маршалом Победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram