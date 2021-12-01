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Маршал Победы: 125 лет назад родился Георгий Жуков

11:52
  • среда
  • 01 декабря 2021

В России проходят памятные мероприятия

Сегодня 125 лет со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова. В нашей стране  проходят памятные мероприятия.

В Москве военнослужащие и юнармецы возложили венки к могиле Георгия Константиновича на мемориальном кладбище у Кремлёвской стены. Жуков - четырежды герой Советского Союза. И все крупнейшие битвы Великой Отечественной - Москва, Ленинград, Сталинград, Курская дуга, Берлин - связанны с его именем.

9 мая 1945 года именно он принимал участие в подписании акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. В народе Георгия Константиновича назвали маршалом Победы.

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Георгий Жуков
Георгий Жуков
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову
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