Названа цель русофобской риторики США

Вашингтону необходимо сплотить пошатнувшееся североатлантическое партнерство

Санкции США в отношении России демонстрируют слабость Вашингтона и его неспособность поддерживать здоровую конкуренцию законными методами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые угрозы Белого дома в адрес Москвы. Западу, вопреки всем разумным доводам, видится прямое военное столкновение нашей страны с Украиной. Кульминация русофобской риторики пришлась на встречу глав внешнеполитических ведомств НАТО.

Телеканал CBS первым сообщил о "сенсационных данных американской разведки" - вероятном вторжении России на Украину. Спустя полторы недели - вопреки всем опровержениям и даже здравому смыслу - поток воспаленного сознания продолжается. "Кремль отрицает свои планы по вторжению на Украину, однако все факты говорят об обратном!" – утверждает ведущая CBS.

Донбассом и даже Киевом кровожадная Москва, убеждают с экранов журналисты, не насытится. На пороге - полномасштабная война. И ладно бы все ограничивалось информационным шумом. Но чиновники в Вашингтоне всерьез обсуждают тему. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, к примеру, заявляет, что США готовы на все, лишь бы остановить "этих русских".

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Но сначала наш госсекретарь должен провести дискуссии со своими европейскими партнёрами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги следует предпринять, если это потребуется. Мы всегда готовы к любым действиям", - сообщила Псаки.

Именно на европейских союзников все, похоже, и рассчитано. Вашингтону необходимо сплотить пошатнувшееся еще при Дональде Трампе североатлантическое партнерство. И ничего лучше "общего врага" для этих целей не придумать. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Ригу с мифической российской угрозой в качестве козыря в рукаве. Обсудил ситуацию вокруг Украины с коллегами из Франции, Великобритании и Германии. Переговорил и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Любые эскалационные действия России повлекут за собой серьезные последствия. Мы знаем, что недостаточно просто подтвердить свои обязательства перед НАТО, но необходимо переосмыслить альянс и другие инструменты трансатлантического партнерства, чтобы мы могли защитить себя от угроз XXI века", - заявил Блинкен.

Это, конечно, потребует более масштабного финансирования военной сферы. Не случайно ведь несколько дней назад американские сенаторы внесли законопроект о целой отдельной статье бюджета США. На противодействие России американцам никаких средств не жалко. А вот Москве жаль терзаемую Западом и собственными властями Украину. В нашем представительстве при ООН сегодня напомнили: все, что нужно Киеву для счастья - выполнять Минские договоренности.

"Если вы говорите, что Россия не выполнила часть своих обязательств по Минским договоренностям, вы полностью искажаете смысл этих договоренностей. И, к сожалению, наши западные партнеры, в частности, Франция и Германия, все больше и больше идут по этому разрушительному пути, который может привести нас к очень опасным событиям", - прокомментировал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя при ООН.

Но что для Европы опасно, для США - часто выгодно. И антироссийская истерия, по убеждению американского истеблишмента, вполне себе благоприятный фон, в том числе и для встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая может пройти до конца года. Белый дом подробностей не сообщает, но в Кремле заявили, что детали саммита прорабатываются.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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