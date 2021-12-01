ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военных могут освободить от QR-кодов

10:42
  • среда
  • 01 декабря 2021

Минобороны готовит проект постановления, пишут СМИ

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства, которое освобождает от необходимости получать QR-код о вакцинации от коронавируса военнослужащих, пишет в среду газета "Известия".
Песков ответил на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

Уточняется, что данной категории граждан будет достаточно показать сертификат о прививке и подтверждающие личность и статус военного документы.

Данную информацию подтвердил источник РБК. "Это связано с высоким уровнем вакцинации в армии", - сказал он.

Причиной появления предложения СМИ называют стремление Минобороны защитить личные данные военнослужащих.

Летом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вакцинированы почти 93% российских военнослужащих и члены их семей. Всех призывников обязали сделать прививку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.