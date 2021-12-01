Военных могут освободить от QR-кодов

Минобороны готовит проект постановления, пишут СМИ

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства, которое освобождает от необходимости получать QR-код о вакцинации от коронавируса военнослужащих, пишет в среду газета "Известия".

Уточняется, что данной категории граждан будет достаточно показать сертификат о прививке и подтверждающие личность и статус военного документы.

Данную информацию подтвердил источник РБК. "Это связано с высоким уровнем вакцинации в армии", - сказал он.

Причиной появления предложения СМИ называют стремление Минобороны защитить личные данные военнослужащих.

Летом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вакцинированы почти 93% российских военнослужащих и члены их семей. Всех призывников обязали сделать прививку.

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