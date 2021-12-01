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Диетолог объяснила опасность зелени при коронавирусе

11:25
  • среда
  • 01 декабря 2021

Укроп и петрушка повышают риск образования тромбов

Употребление большого количества зелени после коронавирусной инфекции грозит повышенным тромбообразованием. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

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Эксперт пояснила, что COVID-19 может приводить к нарушению свертываемости крови и образованию тромбов. Чтобы устранить эту угрозу, перенесшим болезнь людям часто назначают антикоагулянты, то есть разжижающие кровь препараты.

Зелень — в частности, укроп и петрушка — содержат много витамина K, который может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе вещества варфарин. Поэтому при назначении такого лекарства рекомендуется исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе.

Фактором риска также является прием лекарств, увеличивающих свертываемость крови. В этом случае пациенту тоже не следует злоупотреблять зелеными овощами.

Залетова отметила в интервью радио Sputnik, что даже если человек не принимает препараты, влияющие на густоту крови, перенесенная коронавирусная инфекция является основанием для сокращения зелени в рационе во избежание повышенного тромбообразования.

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