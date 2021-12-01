Прощание с Александром Градским началось в Москве

Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище

В театре "Градский холл" в Москве в среду, 1 декабря, проходит церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским.

Желающие проститься за полчаса до начала панихиды стали выстраиваться в очередь у здания, их пускают вереницей в зал, чтобы возложить цветы. В фойе театра установлен черно-белый портрет молодого Градского, приглушенно звучит его музыка. На большом экране демонстрируют фотографии Градского в разные годы.

Гражданская панихида продлится два часа, затем траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище, где похоронят артиста, сообщает ТАСС.

Александр Градский умер в больнице, куда его доставили с подозрением на инсульт в пятницу, 26 ноября. Рок-музыканту было 72 года.

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