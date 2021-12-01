В Донбасс стянулась половина украинской армии

Об этом заявили в российском МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге в среду, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров.

"Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования, добавила дипломат.

Как напомнила Захарова, законопроект о допуске иностранных подразделений на территорию Украины в 2022 году, внесенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Минским соглашениям.

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