Жительница Луховиц скончалась во время подтяжки лица

Косметолог пойдет под суд

В Подмосковье пойдет под суд 33-летняя врач-косметолог, у которой на приеме скончалась пациентка.

Инцидент произошел в Луковицах еще 4 марта. 51-летняя местная жительница обратилась в салоне красоты за процедурой лифтинга лица. Врач ввела пациентке препарат анестетического свойства в околоушную область.

У женщины начался судорожный приступ и, несмотря на оказанную первую помощь, она скончалась. По данным эксперта, смерть пациентки наступила в результате отравления анестетическим препаратом.

Возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающей мерам безопасности услуги. Косметолог признала свою вину, передает агентство "Москва".

На данный момент подмосковный СКР завершил расследование, дело в скором времени передадут в суд.

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