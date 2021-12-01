В России за сутки выявили 32837 новых случаев коронавируса

Вылечились 35679 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 32837 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1226 человек, выздоровели 35679 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2757. В Московской области за сутки заболели 2008 человек, в Санкт-Петербурге - 2419.

За весь период пандемии в стране выявлено 9669718 случаев инфекции. Умерли 276419 пациентов. Выздоровели 8364932 человека.

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