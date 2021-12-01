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Медведев: COVID-19 вскрыл неустойчивость принципов глобализации

12:07
  • среда
  • 01 декабря 2021

Ряд стран не хотят помогать миру справиться с кризисом, отметил глава ЕР

Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал неустойчивость принципов глобализации. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Медведев напомнил, что за время пандемии от COVID-19 умерли и пострадали уже десятки миллионов человек. В такой период должна была максимально усилиться приверженность всех стран таким ценностям, как солидарность и гуманизм.

Однако коронавирусный кризис показал, что принципы глобализации которые формировались последние десятилетия, оказались не вполне устойчивыми. Отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран, отказываются помогать в той или иной сложности ситуации, отметил глава ЕР.

Медведев также указал, что для масштабной вакцинации всех жителей планеты нужно решить вопрос взаимного признания вакцин. Все государства мира обязаны оставить свои собственные геополитические интересы и объединить усилия ради защиты всех людей на планете, цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир должен быть готов к любому изменению коронавируса, а это предполагает эффективное использование тестов для выявления заболевания и вакцин для его предотвращения и снижения рисков тяжелого течения.

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