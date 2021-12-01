Штормовой ветер и снегопад обрушились на Крым

Полуостров приходит в себя после удара стихии

Под влиянием мощных циклонов сразу несколько российских регионов. Оранжевый уровень погодной опасности продлён в Москве. После метели улицы столицы этой ночью расчищали тысячи единиц уборочной техники. Снегопады обрушились на юг страны и Приморье.

За два дня температура воздуха упала с +20 до ноля градусов. Трехчасовой дождь перешел в снегопад. Зима, правда, оказалась по южному недолговечной: уже утром в Симферополе образовались лужи.

В горах продолжается снегопад. Больше всего снега выпало на Ай-Петри - 54 мм осадков. На Ангарском перевале чуть меньше, но не менее опасно. Образовался гололед, непреодолимая преграда для автомобилей на летней резине. Сюда стягивают коммунальную технику.

А вот на южном берегу Крыма вновь бушевал ураган. В Ялте скорость ветра превышала 100 километров в час. Дожди подтопили улицы. Наполнился самый большой водопад Крыма – Учан-Су. Город устраняет последствия урагана. Убирают сломанные деревья с проезжей части, вывозят мусор и ветки.

Не выдержал даже профнастил. Сильные порывы ветра буквально разорвали металл и раскидали по деревьям и проводам.

Мощные осадки и на Черноморском побережье Краснодарского Края. В Сочи прошла гроза с сильным ветром. В Анапе обильные осадки превратили дороги в реки. Штормовое предупреждение в некоторых районах пока сохраняется.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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