Путин указал на важность взаимодействия политических партий разных стран

Это помогает решать актуальные вопросы многостороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", сообщила пресс-служба Кремля.

"Взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений. Представители политических организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам", - написал в телеграмме глава государства.

Конференция приурочена к 20-летию "Единой России". По словам Путина, партия уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами.

Участникам мероприятия предстоит обсудить важные проблемы международной повестки дня, заметил Путин. Он также выразил уверенность в том, что дискуссии послужат упрочению взаимопонимания и доверия между государствами.

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