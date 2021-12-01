ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин указал на важность взаимодействия политических партий разных стран

13:55
  • среда
  • 01 декабря 2021

Это помогает решать актуальные вопросы многостороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", сообщила пресс-служба Кремля.
Выступление Путина на форуме "Россия зовет!". Главное

"Взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений. Представители политических организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам", - написал в телеграмме глава государства.

Конференция приурочена к 20-летию "Единой России". По словам Путина, партия уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами.

Участникам мероприятия предстоит обсудить важные проблемы международной повестки дня, заметил Путин. Он также выразил уверенность в том, что дискуссии послужат упрочению взаимопонимания и доверия между государствами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.