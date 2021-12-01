Лавров анонсировал разговор Путина с Эрдоганом

Президенты обсудят Украину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят украинский вопрос, передает "Интерфакс".

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником между Россией и Украиной. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия не видит необходимости менять формат международного урегулирования ситуации на Украине или создавать новый.

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