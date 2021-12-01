Организаторам концерта рэпера L’One в в Москве грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер

Штраф может составить до 1 млн рублей
Организаторам концерта рэпера L’One, который прошел на площадке MUSIC MEDIA DOME, грозит штраф до 1 млн рублей. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
Как уточнил Романов, в ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке MUSIC MEDIA DOME во время проведения концерта исполнителя L’One, на котором присутствовало более 500 человек.
Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию.
За указанные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма увеличится до 1 млн рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram