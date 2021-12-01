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Организаторам концерта рэпера L’One в в Москве грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер

12:10
  • среда
  • 01 декабря 2021

Штраф может составить до 1 млн рублей

Организаторам концерта рэпера L’One, который прошел на площадке MUSIC MEDIA DOME, грозит штраф до 1 млн рублей. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. 
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Как уточнил Романов, в ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке MUSIC MEDIA DOME во время проведения концерта исполнителя L’One, на котором присутствовало более 500 человек.

Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию.

За указанные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма увеличится до 1 млн рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.

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