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В Татарстане после смертельного ДТП с автобусом возбудили дело

12:18
  • среда
  • 01 декабря 2021

Ход расследования контролирует Александр Бастрыкин

В Татарстане возбуждено уголовное дело после столкновения вахтового автобуса с фурой.

Расследование ведется по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения". Дело находится под контролем центрального аппарата СКР.

"Глава Следственного комитета поручил в рамках расследования установить все обстоятельства, приведшие к аварии", - говорится в сообщении ведомства.

Утром 1 декабря на 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач микроавтобус с вахтовиками столкнулся с припаркованной на обочине грузовой фурой. По последним данным, один человек погиб, 21 пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением.

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