От COVID-19 в Москве поправились еще 3728 человек

В городе зарегистрировано 2757 новых случаев

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 3728 человек, сообщил в среду оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число выздоровевших в городе сегодня составляет 1 776 082.

"В Москве выявлено 2757 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 905 человек, скончались 94 пациента. На ИВЛ находятся 593 человека", - сказано в сообщении.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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