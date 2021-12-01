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"Столько лицемерия": Седокова объяснила нежелание возвращаться в группу "ВИА Гра"

12:23
  • среда
  • 01 декабря 2021

Певица отклоняет все предложения о выступлениях

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова категорически не желает воссоединяться с коллективом, хотя интересные предложения о сотрудничестве периодически поступают.
Как сложилась судьба участниц группы "ВИА Гра"

Как рассказала певица, недавно ей предложили появиться на "главном огоньке страны" на одном из телеканалов — нужно было исполнить песню "Попытка №5" с другими участницами "ВИА Гры". Однако менеджер Седоковой сразу ответил отказом, зная позицию своей работодательницы.

По словам Анны, в группе "было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки". Поэтому артистка не любит вопросы об этом этапе своей творческой жизни.

Вместе с тем Седокова призналась в своем Instagram, что благодарна тому, что это было и стало ее историей, хотя в том периоде "столько же боли, сколько и реализации".

В ноябре 2020 года состав "ВИА Гры" обновился в очередной раз. Продюсер коллектива Константин Меладзе объяснил такие частые замены тем, что именно девушки вдохновляют его на написание новых хитов, а долго работать с одним и тем же человеком, если он не является родственником, Меладзе не может.

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