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Собянин утвердил проект реорганизации части территории промзоны "Южный порт"

12:18
  • среда
  • 01 декабря 2021

Там появится полмиллиона квадратных метров недвижимости, школа, деловые и торговые центры, и станция метро

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации промзоны "Южный порт", расположенной в районах Печатники и Южнопортовый. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Площадь проектируемой территории составляет 34,67 га. Проект предусматривает строительство более полумиллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилой, школы на 500 мест и детского сада на 225. Так же там будет построена гостиница, многофункциональные, общественно-деловые и торговые центры, гаражи и другие объекты.

"Кроме того, предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети общей протяженностью 2,25 км и инженерно-техническому обеспечению территории, включая строительство закрытой дождевой канализации, реконструкцию двух существующих и строительство 10 новых трансформаторных подстанций". – сообщили в мэрии.

Кроме того, в будущем там появится новая станция метро Люблинско-Дмитровской линии.

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