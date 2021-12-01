Собянин утвердил проект благоустройства у строящейся станции "Марьина Роща" МЦД-2

Там появятся дополнительные тротуары, стоянки такси, остановки общественного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции "Марьина Роща" второго маршрута Московских центральных диаметров, передает пресс-служба столичного правительства.

Уточняется, что это участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 гектара. Строящаяся станция "Марьина Роща" МЦД-2 расположена в районе пересечения улицы Шереметьевская с 7-м проездом Марьиной Рощи и улицей Веткина - между железнодорожными станциями "Рижская" и "Дмитровская".

Пассажиры на новой станции смогут сделать пересадку на одноименные станции Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, а в перспективе - на поезда МЦД-4.

"В рамках благоустройства прилегающей территории предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети, включая ул. Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи. Будет построен односторонний съезд (200 м) с ул. Шереметьевская в сторону области. Вдоль путей МЦД-2 от съезда с ул. Шереметьевская до 3-й ул. Марьиной Рощи появится односторонний проезд длиной 345 м (Проектируемый проезд № 1135)" - рассказали в пресс-службе.

Рядом со станцией "Марьина Роща" появятся дополнительные тротуары, стоянки такси, остановки общественного транспорта, площадки для парковки велосипедов и автомобилей. Завершить сооружение новой станции МЦД-2 планируется в 2022 году.

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