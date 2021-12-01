Академик объяснил высокую смертность от ВИЧ в России

Ежегодно умирают до 35 тысяч человек с этим диагнозом

В России каждый год от вируса иммунодефицита человека умирают 30-35 тысяч граждан. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Как рассказал академик на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, по большей части эти смерти связаны с тем, что люди поздно обратились за лечением.

Покровский отметил, что до пандемии коронавируса ситуация с врачами инфекционистами была неплохой, однако сейчас многих специалистов "забрали" в ковидные отделения, поэтому существует проблема нехватки кадров, сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека. Он отметил, что с 2017 по 2020 год отмечено устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции: от 85,8 тысяч человек в 2017 году до 60,3 тысяч человек в 2020 году.

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