Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Близнецам сегодня нужно сбросить стресс, раков ждет отличный день

Гороскоп на сегодня, 2 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

С самого утра члены семьи могут выказать недовольство вами, из-за чего настроение упадет до нуля. Постарайтесь не отвечать агрессией, а переключиться на работу.

Тельцы

Вам захочется дарить любовь второй половинке, детям, родителям. Возникнет желание попросить прощения за прошлые обиды, поговорить по душам. Это поможет обрести гармонию.

Близнецы

День принесёт странные эмоции, к которым вы не привыкли: нотки грусти, боязнь утратить нечто важное. Вам стоит отдохнуть в компании близких людей, сбросить стресс.

Раки

Вас ждёт отличный день! Кто-то из близких расставит ваши мысли по местам и поможет определить стратегию продвижения к мечте.

Львы

Через друзей вы получите порцию мощной энергии, которую потратите на собственный проект. Это верное решение, способное стать воздушным шаром, возносящим вас на вершину успеха.

Девы

Если решите собрать семью за одним столом, получите интересную смесь впечатлений. День преподнесет вам нечто оригинальное, что значительно улучшит взаимоотношения между близкими людьми.

Весы

День окажется сложным, эмоционально нестабильным. Направьте силы в полезное русло. А если сил нет совсем, уйдите в медитацию, расслабление, желательно на природе.

Скорпионы

Вы почувствуете необходимость заботиться, управляться с материальным миром, заниматься ремонтом или дизайном дома. Перемены помогут вам выйти на новый уровень комфорта.

Стрельцы

Обратите внимание на детей - как своих, так и посторонних. Через них протекает энергия роста, любви. Внесите в их развитие и свой вклад, чтобы Вселенная с радостью вернула его вам в троекратном размере.

Козероги

Вибрации дня направят вас в сторону влиятельного человека и важного разговора. Благодаря ему удастся иначе взглянуть на картину жизни и окрасить её в более яркие цвета.

Водолеи

Отправляйтесь на природу с дорогими вам людьми, чтобы наполниться вибрациями любви и счастья. В этом состоянии получится реализовать краткосрочную карьерную цель.

Рыбы

Вы погрузитесь в дружелюбную атмосферу, где сполна реализуете свои творческие способности. Это запустит денежный поток, поэтому в конце дня ожидайте незапланированное поступление средств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram