Крупная авария с участием автобуса произошла в Москве

Водители пренебрегли дистанцией
Шесть автомобилей и пассажирский автобус столкнулись на севере Москвы.
ДТП произошло утром 1 декабря в районе Коптево на улице Большая Академическая у дома № 39. Причина аварии – несоблюдение дистанции, пишет агентство "Москва". По предварительным данным, пострадавших нет.
В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения безопасной дистанции и выборе скорости, соответствующей погодным условиям. В Москве за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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