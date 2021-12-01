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Крупная авария с участием автобуса произошла в Москве

12:34
  • среда
  • 01 декабря 2021

Водители пренебрегли дистанцией

Шесть автомобилей и пассажирский автобус столкнулись на севере Москвы.

ДТП произошло утром 1 декабря в районе Коптево на улице Большая Академическая у дома № 39. Причина аварии – несоблюдение дистанции, пишет агентство "Москва". По предварительным данным, пострадавших нет.

В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения безопасной дистанции и выборе скорости, соответствующей погодным условиям. В Москве за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега.

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