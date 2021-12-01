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Герой России Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов

12:42
  • среда
  • 01 декабря 2021

Он при этом продолжит работу в ЦПК

Как сообщили в среду в Центре подготовки космонавтов, Герой России летчик-космонавт Олег Скрипочка завершает свою карьеру в российском отряде космонавтов.

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Он покидает отряд с 1 декабря, уточняется в сообщении, на которое ссылается "Интерфакс". При этом Скрипочка продолжит работу в ЦПК на должности ведущего специалиста методического отдела.

Олег Скрипочка - 107-й российский космонавт и 516-й космонавт мира. В отряд был зачислен в 1997 году, совершил три космических полета (536 суток 3 часа 49 минут - общая продолжительность).

В открытый космос Скрипочка выходил трижды.

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