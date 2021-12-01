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ВОЗ разработает международное соглашение по контролю над пандемиями

13:31
  • среда
  • 01 декабря 2021

Россия готова присоединиться к решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа

Государства, входящие в состав Всемирной организации здравоохранения, договорились начать переговоры по международному соглашению о предотвращении пандемий и контролю над ними.
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Такое решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.

Как отмечал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, Москва готова присоединиться к решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа. Новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договоры, в том числе Международные медико-санитарные правила.

В США также изъявили готовность присоединиться к членам ВОЗ в реализации исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна предлагает учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. Россия готова к обмену опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями, подчеркнул глава государства.

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