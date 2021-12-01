"Получат в обратку": МИД предложил США остановить высылку дипломатов

Россия не приемлет попытки оказывать давление

У США есть время остановить высылку российских дипломатов, в противном случае Москва ответит зеркально. Об этом в среду, 1 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, Соединенные Штаты ведут линию на разрушение дипломатических присутствий двух государств друг у друга, и неизвестно, "где вообще предел этому всему".

В России готовы обсудить все аспекты, в том числе в рамках консультаций по снятию взаимных раздражителей по визовым вопросам, и в ходе этого обсуждения "заморозить ситуацию как она есть", отметил Рябков. Однако "этого не происходит, они идут напролом, продолжают попытки оказывать давление".

Подобное поведение неприемлемо в отношении России, подчеркнул представитель МИД, в результате США "получат в обратку", сообщает РИА Новости.

По требованию американской стороны 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен Госдепартаментом, должны будут покинуть Соединенные Штаты 30 января 2022 года.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Москва примет меры в ответ на фактическую высылку российских дипломатов из США.

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