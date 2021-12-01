Обороты организаций в сфере образования вышли на допандемийный уровень

Образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление

Пандемия коронавируса стала стимулом для многих жителей Москвы получать дополнительное образование, повышать квалификацию и улучшать профессиональные навыки. За 9 месяцев года объем платных услуг образовательных организаций увеличился до 132,8 млрд рублей.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, более 82% выручки приходится на крупные и средние организации. Они продемонстрировали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 млрд руб. налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 млрд руб. - на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", - сказал Ефимов.

Объем платных услуг системы образования населению вырос более чем на 34% и составил 122 млрд.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что московское образование демонстрирует хорошую динамику не только по сравнению с 2020 годом, но и относительно показателей допандемийного 2019 года. Так, поступления по налогу на прибыль за девять месяцев выросли на 82,2%, НДФЛ - на 12,5%, по специальным налоговым режимам - на 38,6%. Оборот крупных и средних организаций отрасли увеличился на 38,6%, а объем платных услуг населению - на 44%.

"Благодаря стремительному развитию дистанционного образования и росту среди жителей столицы запроса на профессиональную переориентацию, все больше москвичей стали интересоваться получением дополнительного образования и осваиванием новых профессий. Это вызвало быстрое развитие сегмента платных образовательных услуг, в первую очередь, за счет повышенного спроса на дополнительное образование, что позволило отрасли быстро восстановиться после пандемии и вводимых ограничений", - сказал Пуртов.

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