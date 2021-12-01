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Житель Иркутска подорвал соседа в лифте

13:09
  • среда
  • 01 декабря 2021

Мужчина чудом выжил

В Иркутске неадекватный мужчина взорвал в лифте соседа, который мешал ему шумным ремонтом.  

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Маршала Конева 30 ноября. Кабина лифта сорвалась с шестого этажа, в этот момент в ней находился 30-летний пассажир. Система торможения задержала лифт на третьем этаже, мужчина выжил, но его госпитализировали с различными травмами.

Как оказалось, в лифте произошел взрыв - там сработало кустарное пиротехническое устройство, которое собрал 50-летний жилец этого же подъезда. Он рассказал, что у него давний конфликт с обидчиком, а когда тот начал шумный ремонт, решил "избавиться от него".

На 50-летнего жильца возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом", передает "Интерфакс". В его квартире нашли компоненты взрывного устройства. 

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