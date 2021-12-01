Житель Иркутска подорвал соседа в лифте

Мужчина чудом выжил

В Иркутске неадекватный мужчина взорвал в лифте соседа, который мешал ему шумным ремонтом.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Маршала Конева 30 ноября. Кабина лифта сорвалась с шестого этажа, в этот момент в ней находился 30-летний пассажир. Система торможения задержала лифт на третьем этаже, мужчина выжил, но его госпитализировали с различными травмами.

Как оказалось, в лифте произошел взрыв - там сработало кустарное пиротехническое устройство, которое собрал 50-летний жилец этого же подъезда. Он рассказал, что у него давний конфликт с обидчиком, а когда тот начал шумный ремонт, решил "избавиться от него".

На 50-летнего жильца возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом", передает "Интерфакс". В его квартире нашли компоненты взрывного устройства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram