Матвиенко рассказала Лаврову шутку про беженцев

Глава МИД выступал в среду в Совете Федерации

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Затрагивалась в том числе тема агрессивной риторики Запада.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко воспользовалась случаем, чтобы рассказать шутку.

"Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година - потому что русские сразу бегут в военкомат", - сказала она.

Так называемые партнеры России должны иметь это в виду, добавила спикер.

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