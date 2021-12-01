Матвиенко рассказала Лаврову шутку про беженцев

Глава МИД выступал в среду в Совете Федерации
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Затрагивалась в том числе тема агрессивной риторики Запада.
Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко воспользовалась случаем, чтобы рассказать шутку.
"Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година - потому что русские сразу бегут в военкомат", - сказала она.
Так называемые партнеры России должны иметь это в виду, добавила спикер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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