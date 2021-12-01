ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Градского не сдержала слез на прощании с музыкантом

13:23
  • среда
  • 01 декабря 2021

Она прожила с музыкантом 17 лет

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко разрыдалась на церемонии прощания с супругом. Утешать ее пришлось близким.
"Мы все осиротели": коллеги вспоминают Александра Градского

Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе 17 лет. У них есть двое сыновей - 7-летний Александр и 3-летний Иван. Однако, несмотря на длительные отношения, Градский и Котешенко поженились только за месяц до смерти мэтра.

Прощание с Александром Градским проходит в зале "Градский Холл". Как пишет "МК", церемония по просьбе молодой супруги мэтра проходит без телекамер.

Проститься с музыкантом пришли сотни человек: коллеги и простые почитатели его таланта.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт мозга. Похоронят его на Ваганьковском кладбище в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вдова А.Градского Марина Коташенко
Вдова А.Градского Марина Коташенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.