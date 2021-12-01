Вдова Градского не сдержала слез на прощании с музыкантом

Она прожила с музыкантом 17 лет

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко разрыдалась на церемонии прощания с супругом. Утешать ее пришлось близким.

Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе 17 лет. У них есть двое сыновей - 7-летний Александр и 3-летний Иван. Однако, несмотря на длительные отношения, Градский и Котешенко поженились только за месяц до смерти мэтра.

Прощание с Александром Градским проходит в зале "Градский Холл". Как пишет "МК", церемония по просьбе молодой супруги мэтра проходит без телекамер.

Проститься с музыкантом пришли сотни человек: коллеги и простые почитатели его таланта.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт мозга. Похоронят его на Ваганьковском кладбище в Москве.

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