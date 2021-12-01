Москвичам пообещали менее агрессивную погоду в первые выходные зимы

Погода будет без существенных осадков и с температурой чуть выше климатической нормы

Погода в Москве в первые выходные наступившей зимы, 4 и 5 декабря, будет менее агрессивной. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому таких существенных осадков, как 30 ноября, не ожидается. Такого сильного мороза, как прогнозируется в ночь на 2 декабря, тоже в Москве не будет.

Температура в выходные будет немного превышать климатическую норму: минимальная температура в Москве – минус 4-6 градусов, дневная – около нуля. При этом будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье атмосферное давление начнет повышаться, погоду будет определять гребень антициклона. Существенных осадков также не ожидается. Ночная температура в городе составит 6-8 градусов мороза, однако мороз будет приятный в силу отсутствия ветра. Днем столбики термометров поднимутся до минус 2-4 градусов, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимой жителей европейской части России ожидает неравномерный температурный режим. Ожидаются как значительные морозы, так и существенные потепления.

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