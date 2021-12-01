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Москвичам пообещали менее агрессивную погоду в первые выходные зимы

13:51
  • среда
  • 01 декабря 2021

Погода будет без существенных осадков и с температурой чуть выше климатической нормы

Погода в Москве в первые выходные наступившей зимы, 4 и 5 декабря, будет менее агрессивной. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам эксперта, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому таких существенных осадков, как 30 ноября, не ожидается. Такого сильного мороза, как прогнозируется в ночь на 2 декабря, тоже в Москве не будет.

Температура в выходные будет немного превышать климатическую норму: минимальная температура в Москве – минус 4-6 градусов, дневная – около нуля. При этом будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье атмосферное давление начнет повышаться, погоду будет определять гребень антициклона. Существенных осадков также не ожидается. Ночная температура в городе составит 6-8 градусов мороза, однако мороз будет приятный в силу отсутствия ветра. Днем столбики термометров поднимутся до минус 2-4 градусов, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимой жителей европейской части России ожидает неравномерный температурный режим. Ожидаются как значительные морозы, так и существенные потепления.

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