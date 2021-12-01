Как защитить себя и своих близких от телефонных мошенников

Самый простой совет - положить трубку и перезвонить в банк

Всё больше случаев, когда гражданам звонят телефонные мошенники, выявляют в России. В разговоре злоумышленники пытаются узнать цифры на обороте карты или код из SMS. Казалось бы, схема обмана - уже классическая. Однако из раза в раз преступникам удается найти доверчивых людей.

Татьяна Говорова из Хакасии вспоминает, что телефонный звонок якобы от службы безопасности банка раздался вечером. Конечно, женщина знает о подобных мошенничествах, но тогда от начала до конца выслушала звонящего. Мужчина говорил очень убедительно: кто-то пытается списать деньги с банковской карты. Сотрудники службы безопасности это заметили и сейчас помогут женщине. Просто положить трубку Татьяна почему-то не смогла. Дальше - всё по стандартной схеме: деньги необходимо перевести на счёт, якобы для сохранения. Потом всё вернут обратно.

"Мне деньги мои сохраняли очень долго. В течение трёх часов меня держали постоянно на связи. Все деньги отдала, плюс ещё с кредитки. Всего получилось почти 380 тысяч", - рассказала Татьяна Говорова.

Сумма, может быть, не очень большая - известны случаи, когда мошенники забирали миллионы, но у Татьяны это были все её сбережения. Ненастоящего сотрудника службы безопасности банка смогли найти настоящие полицейские.

"Обвиняемый раскаялся в совершении данного преступления и предпринял все меры, направленные на возмещение причиненного вреда. Перечислил похищенную сумму денежных средств на ее счет", - заявил следователь Виктор Карпов.

В правоохранительных органах отмечают: перед новым годом может произойти всплеск таких телефонных мошенничеств. Поэтому людям необходимо быть внимательными. Проще всего - положить трубку и самому перезвонить в банк. Телефоны написаны на пластиковой карте. Однако преступники могут представляться сотрудниками силовых структур. Им тоже верить категорически нельзя.

"Поступает звонок, как правило, с подменного номера службы безопасности банка, ФСБ и МВД", - рассказал Вячеслав Зотов, заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве.

Если человеком заинтересовались настоящие правоохранительные органы, то вызовут повесткой, а не по телефону будут требовать перевести деньги. В полиции отмечают: если раньше среди жертв были в основном пожилые люди, то теперь даже молодёжь. Мошенники придумывают всё новые способы обмана.

"Удалось установить 106 потерпевших в более чем пятидесяти регионах России от Дальнего Востока до Калининграда. Обвиняемым грозит наказание сроком до 10 лет", - сообщил Семен Леонов, руководитель Салехардского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ЯНАО.

В данном случае людей завлекали тотализатором в социальных сетях. Быстрым, гарантированным выигрышем. Переведи десять тысяч рублей и окажешься во втором туре. Потом ещё и ещё. В итоге страничка в интернете перестаёт существовать. Полицейские просят запомнить всё это и рассказать родным и близким. Предупредить преступление значительно легче, чем его потом раскрыть. Да и то не факт, что удастся вернуть деньги.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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