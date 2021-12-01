В Москве ликвидируют последствия снежного шторма

Три человека пострадали, повалены деревья, повреждены машины

Более 150 деревьев повалены, почти 90 автомобилей повреждены и три человека пострадали. Таков результат действий циклона "Бенедикт", который уже вторые сутки проверят столицу на прочность. Еще накануне днем дождь сменился снегом, и, как говорят, синоптики он больше не растает. Наоборот сугробы будут только увеличиваться.

Календарная зима в этом году точно совпала с природной: циклон "Бенедикт" принес в столичный регион обильный снегопад. Всего за сутки высота покрова достигла 6 сантиметров. Поэтому минувшая ночь у коммунальщиков была сложной.

"В первую очередь после снегопада проводится механизированное подметание проезжей части с последующей обработкой противогололедными реагентами. Тротуары таким же образом прометаются от снега с последующей обработкой комбинированными противогололедными реагентами", - говорит заместитель руководителя ГБУ "Жилищник" района Люблино Геннадий Кузнецов.

Если раньше со столичных улиц снег сбрасывали в Москву-реку, загрязняя водную артерию, то 15 лет назад началось строительство целой сети плавильных станций. Самосвалы разгружаются в приемник. Специальные дробилки измельчают мусор, а фильтры отсеивают его и песок. Снег попадает в магистральный коллектор и тает там за счет того, что температура воды никогда не опускается ниже 12 градусов. Затем стоки попадают на очистные сооружения.

Лазерные установки измеряют объем груза в каждой машине. Диспетчер получает информацию по всем 35 станциям. В сутки они могут обработать 140 тысяч кубометров снега.

"Бенедикт" для нас оказался не авторитетом. Снега выпало в Москве немного. Мы полностью справляемся. Объемы, которые привозят,… мы может перерабатывать в десятки раз больше", - рассказывает официальный представитель АО "Мосводоканал" Андрей Сидоренко.

В столичных аэропортах отменили и задержали почти 70 рейсов. Пробки на дорогах утром достигали семи баллов. В вечерний час-пик по прогнозам ЦОДД могут составить все 10. Там призывают сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях.

"Так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - говорит главный специалист дежурной смены ЦОДД Эдуард Лащенко.

Зима 2019-20 годов стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Прошлая уже радовала москвичей 30-градусными морозами. Нынешняя не станет исключением, считают в Росгидромете.

"Зима в целом будет несколько холодней по сравнению с прошлогодней. И если брать по среднемесячной температуре, то около нормы будет январь, февраль. Да и март тоже будет близок к среднестатистической температуре", - прогнозирует руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Впереди нас ждут и солнечные морозные дни и резкие оттепели со стремительными снежными циклонами, говорят синоптики. Правда, добавляют, что точность долгосрочного прогноза – не более 60%.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Валерий Белинский, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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