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Лошадиный "Лосиный остров": в нацпарке обновят места для занятий конным спортом

15:20
  • среда
  • 01 декабря 2021

Все работы завершат весной 2022 года

В парке "Лосиный остров" в рамках благоустройства обновляют дорожки и велотрассы, прокладывают новые тропинки, высаживают деревья. Но главное - создают современные и безопасные конноспортивные комплексы, где каждый сможет заниматься.

Любопытные и настороженные скакуны выглядывают из покосившихся строений. Под стойла приспособлены бывшие сараи, уже явно ветхие. В конном дворе "Яуза" продолжают катать на лошадях и проводить занятия, но уже слышится звук перемен. Рядом обустраивают новое пространство для тренировок и выгула. Во всем парке "Лосиный остров" создается инфраструктура для занятий конным спортом и строятся удобные и безопасные комплексы.

"На территории национального парка "Лосиный остров" есть шесть конных дворов. На данный момент работы идут на трех конных дворах - все работы планируем закончить к концу весны 2022 года", - заявил Рустам Якубов, директор Национального парка "Лосиный остров".

Параллельно со строительством продолжаются тренировки на конном дворе "Инвакон". На уличной площадке отрабатывают аллюры и фигуры большой выездки спортсмены паралимпийской сборной.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Натальи Тарасовой.

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