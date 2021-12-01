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В Сочи задержали мужчину, который был в розыске 22 года

13:55
  • среда
  • 01 декабря 2021

Беглец скрывался в Абхазии и Краснодарском крае

В центре Сочи был задержан преступник, который скрывался от следствия в Абхазии и Краснодарском крае с 1999 года, сообщила пресс-служба ФСИН.

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"22 года назад уроженец г. Кириши Ленинградской области, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданин был освобожден из-под стражи под залог и скрылся", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина изготовил поддельный паспорт. Подтвердить его личность после задержания помогла проверка по отпечаткам пальцев.

29 сентября 2008 года приговором Киришского городского суда Ленинградской области беглец осужден в заочном порядке на 5 лет 6 месяцев тюрьмы, добавили в ФСИН.

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