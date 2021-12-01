Путин объяснил, зачем нужна теология

Мир каждый день сталкивается с вызовами

Теология как наука помогает противостоять глобальным вызовам, таким как экстремизм и терроризм.

Мнение президента зачитал референт управления президента по внутренней политике Андрей Третьяков на V всероссийской научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов".

"Теология как наука выполняет ответственную воспитательную мировоззренческую миссию, содействует сбережению традиционных и духовно-нравственных ценностей народов нашей страны", - говорится в сообщении Путина.

Правоохранительные, религиозные и общественные организации должны работать сообща, чтобы эффективно бороться с угрозами, передает РИА Новости. Среди населения необходимо проводить неустанную просветительскую деятельность, подчеркнул президент

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