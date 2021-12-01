В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина

Это будет очное мероприятие

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Манеже с участием 500 журналистов.

"Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. Обычно у нас бывает свыше 1000-1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

По словам Пескова, представлены будут федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

В прошлом году президент общался с журналистами 17 декабря.

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