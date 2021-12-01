Путин принял верительные грамоты у новых послов

Представители 20 стран официально начали свою деятельность в России

Владимир Путин принял 20 вновь прибывших послов иностранных государств. В Александровском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения верительных грамот.

Представители 20 стран официально начали свою деятельность в России. Открывая церемонию, президент подчеркнул - только объединив усилия, мир может противостоять самым серьезным вызовам. Это хорошо показала ситуация с коронавирусом. Однако вызывает опасение действие западных партнеров, которые провоцируют напряженность у наших границ. Россия будет добиваться надежных гарантий безопасности, исключающих любые продвижения НАТО на восток.

"Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше. Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств евроатлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения", - убежден Путин.

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