Путин оценил перспективы возвращения к допандемийной жизни

Когда-нибудь жизнь вернется в нормальное русло, заявил президент

Когда-нибудь человечество сумеет победить пандемию коронавирусной инфекции, и жизнь вернется в нормальное русло. Такую надежду в среду, 1 декабря, выразил президент России Владимир Путин.

Выступая на церемонии вручения послами верительных грамот, глава государства выразил уверенность в том, что их профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами.

— Ну, когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло, — заявил Путин.

Президент также выразил надежду, что у послов будут возможности для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является сторонником сбалансированности в вопросах ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. При этом президент никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя, когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны.

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