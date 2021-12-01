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"Опасный авантюризм": Песков о стягивании Киевом военных в Донбассе

14:09
  • среда
  • 01 декабря 2021

Разворачивается ситуация на фоне активизации НАТО внеплановых учений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе свыше 120 тысяч военных.

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"Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм", - заметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Как уточнил Песков, разворачивается ситуация на фоне активизации НАТО внеплановых учений. "Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам", - добавил пресс-секретарь.

Он при этом вновь напомнил, что стороной конфликта на востоке Украины Россия не является. Остановлена война может быть лишь путем внутренних переговоров.

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