В Москве простились с Александром Градским

На церемонию пришли тысячи поклонников музыканта

Сегодня Москва простилась с Александром Градским - народным артистом России, композитором, педагогом и певцом, которому были подвластны, кажется, все жанры. Траурная церемония прошла в театре "Градский холл", куда пришли тысячи поклонников маэстро.

Его голос редкого диапазона в три октавы, богатый и свободный, объединил разные поколения ценителей хорошей музыки. Один из основателей русского рока, Градский успешно работал и в других жанрах - академическом и эстрадном. Многие его песни остаются безусловными хитами по сей день.

40 записанных альбомов - созданы с безупречным вкусом и присущей только Градскому энергетикой. А ещё десятки кинолент и мультфильмов, к которым Градский написал музыку.

Александр Градский ушёл 28 ноября, ему было 72 года.

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