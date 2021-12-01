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В Москве простились с Александром Градским

15:09
  • среда
  • 01 декабря 2021

На церемонию пришли тысячи поклонников музыканта

Сегодня Москва простилась с Александром Градским - народным артистом России, композитором, педагогом и певцом, которому были подвластны, кажется, все жанры. Траурная церемония прошла в театре "Градский холл", куда пришли тысячи поклонников маэстро.

Его голос редкого диапазона в три октавы, богатый и свободный, объединил  разные поколения ценителей хорошей музыки. Один из основателей русского рока, Градский успешно работал и в других жанрах - академическом и эстрадном. Многие его песни остаются безусловными хитами по сей день.

40 записанных альбомов - созданы с безупречным вкусом и присущей только Градскому энергетикой. А ещё десятки кинолент и мультфильмов, к которым Градский написал музыку. 

Александр Градский ушёл 28 ноября, ему было 72 года.

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