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Кремль заверил в готовности к мерам против новых угроз COVID-19

14:34
  • среда
  • 01 декабря 2021

Регионы действуют в соответствии с ситуацией, отметил Песков

Вся система в России готова к необходимым мерам для защиты от новых угроз, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что власти регионов действуют в соответствии с ситуацией, которая сложилась на текущий момент.

При этом Песков признал, что любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям. Это совершенно очевидно, поэтому при появлении более-менее заметных тенденций по улучшению эпидемиологической ситуации ограничения отменяются.

В целом система реагирования готова к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявит о новых ограничениях в связи с появлением нового штамма "омикрон".

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