"Вопрос времени": Кремль заявил о неизбежности прихода омикрон-штамма в Россию

Четких прогнозов никто дать не может

Новый штамм коронавируса "омикрон" рано или поздно доберется до России.

Это лишь вопрос времени, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вопроса "если "омикрон" придет в Россию" не существует, существует вопрос "когда он придет в Россию", - отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сейчас четких прогнозов никто дать не может.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР. Он отличается 32 мутациями в S-белке, необходимом для заражения клеток. Десятки стран мира уже прекратили полеты в Африку.

В России пока не зафиксировано случаев омикрон-штамма, отметили в Роспотребнадзоре. В свою очередь глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что разработанный ФМБА препарат от коронавируса "Мир-19" эффективен в лечении омикрон-штамма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram