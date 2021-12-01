В НАТО решили учитывать особенности стран, где проводят операции

Альянс принял рекомендации для дальнейшей деятельности

НАТО надлежит учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции альянса. Об этом говорится в заявлении, принятом в среду, 1 декабря, по итогам обсуждения на встрече глав МИД блока в Риге результатов операции в Афганистане.

По итогам обсуждения участники встречи согласовали ряд рекомендаций, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами и учету политических и культурны норм принимающих сторон.

При этом в Североатлантическом альянсе отметили большой успех в борьбе с терроризмом в Афганистане, признав, что "задача по построению стабильного Афганистана" оказалась сложнореализуемой.

В НАТО указали на необходимость в будущем союзникам при планировании операций "ставить реалистичные и достижимые цели", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжает верить в диалог с Россией для снижения напряженности. По словам представителя альянса, даже при неверии в улучшение отношений с Россией в краткосрочной перспективе необходимо "управлять нашими сложными взаимоотношениями, для снижения рисков, транспаренности, диалога по контролю над вооружениями".

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