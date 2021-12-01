ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО решили учитывать особенности стран, где проводят операции

15:01
  • среда
  • 01 декабря 2021

Альянс принял рекомендации для дальнейшей деятельности

НАТО надлежит учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции альянса. Об этом говорится в заявлении, принятом в среду, 1 декабря, по итогам обсуждения на встрече глав МИД блока в Риге результатов операции в Афганистане.

Запад нагнетает ситуацию из-за "российской угрозы"
Названа цель русофобской риторики США

По итогам обсуждения участники встречи согласовали ряд рекомендаций, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами и учету политических и культурны норм принимающих сторон.

При этом в Североатлантическом альянсе отметили большой успех в борьбе с терроризмом в Афганистане, признав, что "задача по построению стабильного Афганистана" оказалась сложнореализуемой.

В НАТО указали на необходимость в будущем союзникам при планировании операций "ставить реалистичные и достижимые цели", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжает верить в диалог с Россией для снижения напряженности. По словам представителя альянса, даже при неверии в улучшение отношений с Россией в краткосрочной перспективе необходимо "управлять нашими сложными взаимоотношениями, для снижения рисков, транспаренности, диалога по контролю над вооружениями".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты НАТО
Солдаты НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.