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Игрок НХЛ укусил соперника и был дисквалифицирован

14:49
  • среда
  • 01 декабря 2021

Он также лишился части зарплаты

В матче Национальной хоккейной лиги против "Оттавы" нападающий "Лос-Анджелеса" Брендан Лемье укусил за руку игрока команды соперника Брэди Ткачука.

Инцидент произошел во второй половине третьего периода, между хоккеистами завязалась драка.

НХЛ дисквалифицировала Лемье на пять матчей. Кроме того, его оштрафовали на 38750 долларов.

"Лос-Анджелес" выиграл матч со счетом 4:2.

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