Игрок НХЛ укусил соперника и был дисквалифицирован

В матче Национальной хоккейной лиги против "Оттавы" нападающий "Лос-Анджелеса" Брендан Лемье укусил за руку игрока команды соперника Брэди Ткачука.

Инцидент произошел во второй половине третьего периода, между хоккеистами завязалась драка.

НХЛ дисквалифицировала Лемье на пять матчей. Кроме того, его оштрафовали на 38750 долларов.

"Лос-Анджелес" выиграл матч со счетом 4:2.

Brendan Lemieux was given a 5-minute match penalty after Brady Tkachuk claimed that he was bitten after they dropped the gloves. pic.twitter.com/kUlig9bKGb