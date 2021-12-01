"Что дальше?": Харламов попросил у Петросяна совет для звездных холостяков

Евгения Петросяна назвали опытным мужем и отцом

Резидент Comedy Club Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус официально вернул себе статус холостяка. Вопрос о том, что делать дальше, он решил задать опытному мужу и отцу — юмористу и телеведущему Евгению Петросяну.

В очередном выпуске своего "Ошуительного шоу" Харламова гостем был лидер группы Little Big Илья Прусикин. Как отметил ведущий, его с гостем, а также с лучшим другом и коллегой Тимуром Батрутдиновым объединяет одно: холостяцкий статус. Гарик задал философский вопрос "что дальше?" и предложил адресовать его Евгению Петросяну.

Телефонный разговор с ведущим "Кривого зеркала" прошел весело, однако безрезультатно, Петросян не смог дать звездным холостякам дельный совет.

— Очень важный вопрос. Я, честно говоря, не знаю, что вам делать дальше. Я пошел купать ребенка. А что вам делать — я не знаю, — заявил юморист.

В 2018 году Петросян развелся с коллегой по творческому цеху Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Детей у пары не было. Затем 75-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у четы родился сын Ваган.

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