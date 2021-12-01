Восемь мигрантов погибли на польской стороне границы с Белоруссией

Число жертв миграционного кризиса подсчитали в Варшаве

Минобороны Польши вызвало военного атташе Белоруссии для разъяснений по поводу инцидента на границе. В Варшаве заявляют, что с белорусской стороны из пневматического оружия обстреляли мачты освещения в районе Тересполя.

Тем временем в польской пограничной охране назвали число погибших за время миграционного кризиса. По подсчетам Варшавы, на польской стороне границы зафиксирована смерть восьми человек.

"Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один - выловленный из реки Буг на территории надбужаньского отделения. Среди них - один человек, который умер во время реанимационных мероприятий у линии границы после ее нелегального пересечения", - сообщила пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

По данным погранохраны, за 30 ноября было зафиксировано 102 попытки нелегального пересечения границы. В ведомстве заявляют, что несколько групп иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши на участке, охраняемом отделением погранохраны в Мельнике, передает ТАСС.

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