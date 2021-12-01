Норвегия открылась для российских туристов

Прибывшим нужно пройти тестирование на ковид

Российские туристы вновь смогу посещать Норвегию. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Для поездок нужно заполнить регистрационную анкету на сайте entrynorway.no. В стране не признаются российские вакцины от коронавируса, поэтому прибывшим в Норвегию россиянам необходимо пройти карантин и дополнительное тестирование.

Для въезда в Норвегию гражданам понадобится результат ПЦР-теста, которому не более суток. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти в течение 24 часов после прибытия. Изолироваться можно в коттедже, карантинном отеле или любом другом удобном для туриста месте.

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