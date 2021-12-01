Глава ВТБ сравнил Набиуллину с Тэтчер

Банк не сомневается, что ключевая ставка вновь будет повышена

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.

"Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала - сделала. Мы считаем, что [ставка] повысится. Мы считаем, что 8,5%, надеемся, что это предел будет", - заметил Костин (цитата по ТАСС).

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку шестой раз подряд - с 6,75% до 7,5%. Набиуллина при этом не исключила, что в декабре произойдет повышение еще на 1 процентный пункт.

Следующее заседание регулятора состоится 17 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram