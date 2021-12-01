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Всероссийский правовой диктант стартует 3 декабря

15:20
  • среда
  • 01 декабря 2021

Он продлится 10 дней

В России с 3 по 12 декабря пройдет V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Впервые его переведут сразу на три иностранных языка.

Юридический диктант рассчитан на россиян в возрасте от 14 лет. Диктант состоит из 40 вопросов. Длится он 60 минут. Тематика вопросов: Конституция России, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

Кроме того, в этом году разработаны две версии диктанта – для участников с юридическим образованием и без него.

Принять участие в тестировании можно будет бесплатно на сайте юрдиктант.рф.

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