Всероссийский правовой диктант стартует 3 декабря

Он продлится 10 дней

В России с 3 по 12 декабря пройдет V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Впервые его переведут сразу на три иностранных языка.

Юридический диктант рассчитан на россиян в возрасте от 14 лет. Диктант состоит из 40 вопросов. Длится он 60 минут. Тематика вопросов: Конституция России, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

Кроме того, в этом году разработаны две версии диктанта – для участников с юридическим образованием и без него.

Принять участие в тестировании можно будет бесплатно на сайте юрдиктант.рф.

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