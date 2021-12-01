Ученые объяснили связь между тяжестью COVID-19 и уровнем антител

Антител больше при проявлении симптомов COVID-19 и наличии сопутствующих заболеваний

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в среднетяжелой форме без необходимости госпитализации, обычно сохраняют высокий титр антител на протяжении восьми месяцев. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Граца и Университетской клиники Граца.

Ученые проанализировали биоматериал 326 добровольцев с подтвержденным COVID-19. Все они перенесли болезнь в средней степени тяжести и не были госпитализированы.

Исследование подтвердило образование значительного числа антител и сохранение их количества в течение восьми месяцев. Титр антител был выше при проявлении симптомов COVID-19 (температура, кашель, одышка, потеря вкуса и запаха) и наличии сопутствующих заболеваний: патологий сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, нервной системы или с высоким давлением.

Ученые также выяснили, что симптоматика коронавируса может сохраняться длительное время: у 66,9% участников — до 38 дней после инфицирования. 41,1% участников исследования жаловались на усталость, 23,6% сообщали об изменении вкуса, головные боли отметили 23,3%, а изменение запаха — 19,9%, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко рассказала, что у экспертов нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" резко ослабевает.

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